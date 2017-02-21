Иракские войска готовят новую фазу наступления к югу от Мосула - агентство

Иракская армия закрепляется на занятых рубежах к югу от города Мосул, удерживаемого террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и готовится к продолжению наступления, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на командование.

По его данным, с начала нового наступления, начатого в воскресенье, иракской армии удалось отбить у террористов 123 квадратных километра.

Конечная цель операции - освободить от террористов западную часть Мосула. Восточные кварталы города уже находятся под контролем военных.