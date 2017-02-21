Армянский премьер проведет переговоры с руководством Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с двухдневным официальным визитом прибудет в Тбилиси по приглашению премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, К.Карапетян встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Г.Квирикашвили.

На встречах будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки отношений.

В состав армянской делегации вошли министры экономического развития и инвестиций, сельского хозяйства, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, транспорта, связи и информационных технологий, культуры, здравоохранения, а также замглавы МИД.