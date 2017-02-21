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Регион 21.02.2017 15:31

Армянский премьер проведет переговоры с руководством Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля с двухдневным официальным визитом прибудет в Тбилиси по приглашению премьера Грузии Георгия Квирикашвили.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, К.Карапетян встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Г.Квирикашвили.

На встречах будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки отношений.

В состав армянской делегации вошли министры экономического развития и инвестиций, сельского хозяйства, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, транспорта, связи и информационных технологий, культуры, здравоохранения, а также замглавы МИД.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az