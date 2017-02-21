На побережье Ливии обнаружили трупы 74 нелегальных иммигрантов

Тела 74 нелегальных иммигрантов обнаружены на побережье ливийского города Эз-Завия, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на данные Международного комитета Красного креста и Красного полумесяца (МККК).

По словам представителя МККК, обстоятельства гибели беженцев пока не ясны. Погибших мигрантов похоронят в Триполи.