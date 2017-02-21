Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, этим обусловлено ее назначение первым вице-президентом – Алиев

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана обусловлено ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной деятельности, заявил президент Ильхам Алиев.

"М.Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом, осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", - сказал И.Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, представляя М.Алиеву в качестве первого вице-президента.

И.Алиев добавил, что М.Алиева является профессионалом, опытным и принципиальным человеком, гуманистом.

Президент подчеркнул, что М.Алиева является заместителем главы правящей партии Азербайджана, число членов которой составляет около 700 тыс. человек.

По его словам, М.Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене, пропаганде культуры страны.

"Она также возглавляла оргкомитет таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. М.Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр (состоятся в мае 2017 года - ИФ) и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, И.Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Первой Леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

После проведенного 26 сентября 2016 года референдума в Конституцию Азербайджана были внесены изменения. В частности, были введены должности первого вице-президента и вице-президентов.

До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.

А.Азизов