В Минске не зафиксировали нарушений порядка пятидневного безвизового пребывания в Белоруссии

За девять дней действия безвизового въезда в Белоруссию для граждан более чем 80 стран никаких нарушений порядка пребывания не отмечено, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Госпогранкомитете во вторник.

"Что касается проверки и контроля убытия иностранцев из Республики Беларусь через Национальный аэропорт "Минск", то в ходе пограничного контроля этой категории иностранцев проблемных вопросов не возникало. Ни один иностранный гражданин, который прибыл в безвизовом порядке на пять дней через национальный аэропорт "Минск", органами пограничной службы к ответственности за нарушение правил и порядка пребывания, а также транзитного проезда через территорию Беларуси не был привлечен", - заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Безвизовый режим въезда в Белоруссию начал действовать 12 февраля.

Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый порядок въезда в республику на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

По состоянию на 21 февраля правом безвизового въезда в Беларуси воспользовались 1 333 гражданина 46 стран. Среди воспользовавшихся таким правом лидируют немцы (214 человек), поляки (190), итальянцы (125), британцы (74) и французы (70).