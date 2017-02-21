Турецкие военные сообщили о ликвидации более 40 боевиков ИГ на севере Сирии

Турецкие военные ликвидировали 44 боевика из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщил во вторник Генштаб Турции.

По данным военного командования, за понедельник в ходе боев погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.

Отмечается, что турецкая армия и поддерживающие ее бойцы сирийской оппозиции к настоящему времени практически полностью освободили все жилые кварталы Эль-Баба, расположенного в 30 км от сирийско-турецкой границы.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Эль-Баб считается стратегически важным оплотом ИГ на севере Сирии.