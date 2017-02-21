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Регион 21.02.2017 14:23

Турецкие военные сообщили о ликвидации более 40 боевиков ИГ на севере Сирии

Турецкие военные ликвидировали 44 боевика из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщил во вторник Генштаб Турции.

По данным военного командования, за понедельник в ходе боев погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.

Отмечается, что турецкая армия и поддерживающие ее бойцы сирийской оппозиции к настоящему времени практически полностью освободили все жилые кварталы Эль-Баба, расположенного в 30 км от сирийско-турецкой границы.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Эль-Баб считается стратегически важным оплотом ИГ на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az