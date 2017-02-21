Президент Зимбабве отмечает свой 93-й день рождения

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отмечает во вторник свой 93-й день рождения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что основная часть торжественных мероприятий пройдет в субботу.

АП напоминает, что Р.Мугабе накануне своего дня рождения вновь заявил о желании участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Р.Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим руководителем государства в мире.