Президент Зимбабве отмечает свой 93-й день рождения

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отмечает во вторник свой 93-й день рождения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ожидается, что основная часть торжественных мероприятий пройдет в субботу.
АП напоминает, что Р.Мугабе накануне своего дня рождения вновь заявил о желании участвовать в президентских выборах в 2018 году.
Р.Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим руководителем государства в мире.
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