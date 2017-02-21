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Это интересно 21.02.2017 14:23

Президент Зимбабве отмечает свой 93-й день рождения

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отмечает во вторник свой 93-й день рождения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что основная часть торжественных мероприятий пройдет в субботу.

АП напоминает, что Р.Мугабе накануне своего дня рождения вновь заявил о желании участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Р.Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим руководителем государства в мире.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az