Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8361 RUR   0.03 GBR   2.1594 TRY   0.4777

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 23 Фев 24 Фев 12°

Внутренняя политика 21.02.2017 14:24

Мехрибан Алиева заявила о готовности выполнить стоящие перед ней на посту первого вице-президента Азербайджана задачи

Первая леди Азербайджана, первый вице-президент республики Мехрибан Алиева готова оправдать оказываемое ей главой государства и азербайджанским народом доверие и выполнить стоящие перед ней задачи и обязательства.

"Я полностью понимаю серьезность возложенной на меня ответственности и верю, что смогу оправдать ваше, господин президент, и всех верящих людей, доверие", - заявила М.Алиева во вторник на сказал И.Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, где она была представлена в качестве первого вице-президента.

По ее словам, для нее является "большой честью высокая оценка главой государства ее деятельности". «За каждым перечисленным успехом и достижением стоит ваша поддержка», - подчеркнула М.Алиева.

Она назвала достойным примером защиту И.Алиевым интересов азербайджанского государства, его патриотизм и идеи государственности. «Мы гордимся тем, что смогли внести пусть и небольшой, но все же вклад в увеличение международного авторитета Азербайджана», - сказала первый вице-президент.

По ее словам, возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева руководствуется в своей деятельности принципами гуманизма. «За эти годы мы реализовали многие широкомасштабные проекты. Мы активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана. Мы реализуем инфраструктурные проекты. Одновременно, мы никогда за эти 13 лет не оставались безразличными к проблемам отдельных людей», - отметила М.Алиева.

По ее словам, руководствуясь принципами человеколюбия, уважения, можно достичь самых высоких побед. «Уверяю, что в своей дальнейшей деятельности я постараюсь придерживаться именно этих принципов, буду считать превыше всего интересы нашего народа и государства, постараюсь достойно служить Азербайджану», - подчеркнула М.Алиева.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ЛЕДИ, ПЕРВАЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az