Мехрибан Алиева заявила о готовности выполнить стоящие перед ней на посту первого вице-президента Азербайджана задачи

Первая леди Азербайджана, первый вице-президент республики Мехрибан Алиева готова оправдать оказываемое ей главой государства и азербайджанским народом доверие и выполнить стоящие перед ней задачи и обязательства.
"Я полностью понимаю серьезность возложенной на меня ответственности и верю, что смогу оправдать ваше, господин президент, и всех верящих людей, доверие", - заявила М.Алиева во вторник на сказал И.Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, где она была представлена в качестве первого вице-президента.
По ее словам, для нее является "большой честью высокая оценка главой государства ее деятельности". «За каждым перечисленным успехом и достижением стоит ваша поддержка», - подчеркнула М.Алиева.
Она назвала достойным примером защиту И.Алиевым интересов азербайджанского государства, его патриотизм и идеи государственности. «Мы гордимся тем, что смогли внести пусть и небольшой, но все же вклад в увеличение международного авторитета Азербайджана», - сказала первый вице-президент.
По ее словам, возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева руководствуется в своей деятельности принципами гуманизма. «За эти годы мы реализовали многие широкомасштабные проекты. Мы активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана. Мы реализуем инфраструктурные проекты. Одновременно, мы никогда за эти 13 лет не оставались безразличными к проблемам отдельных людей», - отметила М.Алиева.
По ее словам, руководствуясь принципами человеколюбия, уважения, можно достичь самых высоких побед. «Уверяю, что в своей дальнейшей деятельности я постараюсь придерживаться именно этих принципов, буду считать превыше всего интересы нашего народа и государства, постараюсь достойно служить Азербайджану», - подчеркнула М.Алиева.
Р.Бабаев
Суд остановил ликвидацию Parabank в связи с преобразованием в НБКО
АМОК сократила в 2016г поставки SOCAR попутного газа на 14%
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз на Каспии в 2016г увеличилась на 8%
Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию
Пять человек пострадали в пригороде Баку в результате взрыва в донерной
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
В Минске не зафиксировали нарушений порядка пятидневного безвизового пребывания в Белоруссии
Армянский премьер проведет переговоры с руководством Грузии
Иран и "Хезболла" уйдут из Сирии по окончании войны - замглавы МИД РФ
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»