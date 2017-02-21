Мехрибан Алиева заявила о готовности выполнить стоящие перед ней на посту первого вице-президента Азербайджана задачи

Первая леди Азербайджана, первый вице-президент республики Мехрибан Алиева готова оправдать оказываемое ей главой государства и азербайджанским народом доверие и выполнить стоящие перед ней задачи и обязательства.

"Я полностью понимаю серьезность возложенной на меня ответственности и верю, что смогу оправдать ваше, господин президент, и всех верящих людей, доверие", - заявила М.Алиева во вторник на сказал И.Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, где она была представлена в качестве первого вице-президента.

По ее словам, для нее является "большой честью высокая оценка главой государства ее деятельности". «За каждым перечисленным успехом и достижением стоит ваша поддержка», - подчеркнула М.Алиева.

Она назвала достойным примером защиту И.Алиевым интересов азербайджанского государства, его патриотизм и идеи государственности. «Мы гордимся тем, что смогли внести пусть и небольшой, но все же вклад в увеличение международного авторитета Азербайджана», - сказала первый вице-президент.

По ее словам, возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева руководствуется в своей деятельности принципами гуманизма. «За эти годы мы реализовали многие широкомасштабные проекты. Мы активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана. Мы реализуем инфраструктурные проекты. Одновременно, мы никогда за эти 13 лет не оставались безразличными к проблемам отдельных людей», - отметила М.Алиева.

По ее словам, руководствуясь принципами человеколюбия, уважения, можно достичь самых высоких побед. «Уверяю, что в своей дальнейшей деятельности я постараюсь придерживаться именно этих принципов, буду считать превыше всего интересы нашего народа и государства, постараюсь достойно служить Азербайджану», - подчеркнула М.Алиева.

Р.Бабаев