Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8361 RUR   0.03 GBR   2.1594 TRY   0.4777

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев 14°

СНГ 21.02.2017 16:17

Белоруссия и ОАЭ будут сотрудничать в сфере оборонной промышленности

Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии и холдинг "Тавазун" (Объединенные Арабские Эмираты) в ходе проходящей в Абу-Даби Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2017 заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба комитета.

"Меморандум о взаимопонимании имеет своей целью заложить основу сотрудничества в сфере оборонной промышленности между сторонами в различных взаимовыгодных областях", - отметили в комитете.

Документ подписали председатель комитета Сергей Гурулев и исполнительный директор холдинга "Тавазун" Сейф Мохаммед аль-Хаджери.

Холдинг "Тавазун" основан в 2007 году правительством эмирата Абу-Даби, осуществляет различные проекты с целью привлечения в страну современных технологий. Холдинг сотрудничает с ведущими мировыми компаниями и известен как инвестор на международном уровне.

Белоруссия на 13-й Международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2017"представляет свои новейшие образцы продукции военного назначения.

IDEX - одна из крупнейших военных выставок на международной арене и в регионе, объединяющем страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОАЭ, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]