Белоруссия и ОАЭ будут сотрудничать в сфере оборонной промышленности

Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии и холдинг "Тавазун" (Объединенные Арабские Эмираты) в ходе проходящей в Абу-Даби Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2017 заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба комитета.
"Меморандум о взаимопонимании имеет своей целью заложить основу сотрудничества в сфере оборонной промышленности между сторонами в различных взаимовыгодных областях", - отметили в комитете.
Документ подписали председатель комитета Сергей Гурулев и исполнительный директор холдинга "Тавазун" Сейф Мохаммед аль-Хаджери.
Холдинг "Тавазун" основан в 2007 году правительством эмирата Абу-Даби, осуществляет различные проекты с целью привлечения в страну современных технологий. Холдинг сотрудничает с ведущими мировыми компаниями и известен как инвестор на международном уровне.
Белоруссия на 13-й Международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2017"представляет свои новейшие образцы продукции военного назначения.
IDEX - одна из крупнейших военных выставок на международной арене и в регионе, объединяющем страны Ближнего Востока и Северной Африки.
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