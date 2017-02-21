Белоруссия и ОАЭ будут сотрудничать в сфере оборонной промышленности

Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии и холдинг "Тавазун" (Объединенные Арабские Эмираты) в ходе проходящей в Абу-Даби Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2017 заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба комитета.

"Меморандум о взаимопонимании имеет своей целью заложить основу сотрудничества в сфере оборонной промышленности между сторонами в различных взаимовыгодных областях", - отметили в комитете.

Документ подписали председатель комитета Сергей Гурулев и исполнительный директор холдинга "Тавазун" Сейф Мохаммед аль-Хаджери.

Холдинг "Тавазун" основан в 2007 году правительством эмирата Абу-Даби, осуществляет различные проекты с целью привлечения в страну современных технологий. Холдинг сотрудничает с ведущими мировыми компаниями и известен как инвестор на международном уровне.

Белоруссия на 13-й Международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2017"представляет свои новейшие образцы продукции военного назначения.

IDEX - одна из крупнейших военных выставок на международной арене и в регионе, объединяющем страны Ближнего Востока и Северной Африки.