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Происшествия 21.02.2017 14:29

Пять человек пострадали в пригороде Баку в результате взрыва в донерной

Пять человек пострадали в результате взрыва, который произошел в поселке Забрат (пригород Баку) во вторник в донерной, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

На месте взрыва также произошел пожар.

«Пострадавшие в результате взрыва пять человек были помещены в третью городскую больницу. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и после этого они были отпущены домой», - сказала С.Ахмедова.

На месте происшествия предпринимаются меры по тушению пожара.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az