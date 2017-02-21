Пять человек пострадали в пригороде Баку в результате взрыва в донерной

Пять человек пострадали в результате взрыва, который произошел в поселке Забрат (пригород Баку) во вторник в донерной, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

На месте взрыва также произошел пожар.

«Пострадавшие в результате взрыва пять человек были помещены в третью городскую больницу. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и после этого они были отпущены домой», - сказала С.Ахмедова.

На месте происшествия предпринимаются меры по тушению пожара.

Р.Бабаев