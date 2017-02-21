Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, выступая на митинге, организованном в Тегеране в знак солидарности с Палестинской автономией, назвал Израиль "ненастоящей" страной и "позорной главой" истории, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Создание Израиля - одна из самых грязных страниц истории, которая будет закрыта с Божьей помощью", - приводит агентство слова А. Хаменеи.

По его словам, Израиль был создан, когда евреи со всего мира приехали в регион Ближнего Востока, чтобы заселиться на земле палестинцев, отмечается в сообщении.