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Регион 21.02.2017 14:32

Аятолла Хаменеи назвал Израиль "ненастоящей" страной и "грязной страницей истории" - СМИ

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, выступая на митинге, организованном в Тегеране в знак солидарности с Палестинской автономией, назвал Израиль "ненастоящей" страной и "позорной главой" истории, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Создание Израиля - одна из самых грязных страниц истории, которая будет закрыта с Божьей помощью", - приводит агентство слова А. Хаменеи.

По его словам, Израиль был создан, когда евреи со всего мира приехали в регион Ближнего Востока, чтобы заселиться на земле палестинцев, отмечается в сообщении.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az