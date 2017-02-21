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Транспорт и связь 21.02.2017 14:34

ГКИВ Азербайджана и Azerkosmos договорились о сотрудничестве в сфере спутниковых услуг

Служба кадастра и адресного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам (ГКИВ) и ОАО Azerkosmos во вторник подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Меморандум предусматривает сотрудничество двух организаций в вопросе сбора для электронного кадастрового учета земель, а также подготовки ортофотопланов для периодического обновления Электронной кадастровой базы данных по земельным участкам и населенным пунктам и по контролю над использованием земель по назначению.

Кроме того, в рамках сотрудничества будут использованы космические снимки для анализа опустынивания и эрозии (спектрального анализа) земель, защиты земельных ресурсов, а также мониторинга и охраны земельных участков.

Azerkosmos в 2016 году предоставил ГКИВ стерео снимки для обновления кадастровых данных города Сумгайыт.

В настоящее время Azerkosmos и ГКИВ готовят план предложений по использованию космических снимков земельных участков и населенных пунктов на других территориях.

ГКИВ планирует полностью завершить работы по созданию информационной системы электронного кадастрового учета недвижимости до конца 2019 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ГКИВ, AZERKOSMOS, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az