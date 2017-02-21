ГКИВ Азербайджана и Azerkosmos договорились о сотрудничестве в сфере спутниковых услуг

Служба кадастра и адресного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам (ГКИВ) и ОАО Azerkosmos во вторник подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Меморандум предусматривает сотрудничество двух организаций в вопросе сбора для электронного кадастрового учета земель, а также подготовки ортофотопланов для периодического обновления Электронной кадастровой базы данных по земельным участкам и населенным пунктам и по контролю над использованием земель по назначению.

Кроме того, в рамках сотрудничества будут использованы космические снимки для анализа опустынивания и эрозии (спектрального анализа) земель, защиты земельных ресурсов, а также мониторинга и охраны земельных участков.

Azerkosmos в 2016 году предоставил ГКИВ стерео снимки для обновления кадастровых данных города Сумгайыт.

В настоящее время Azerkosmos и ГКИВ готовят план предложений по использованию космических снимков земельных участков и населенных пунктов на других территориях.

ГКИВ планирует полностью завершить работы по созданию информационной системы электронного кадастрового учета недвижимости до конца 2019 года.

Н.Аббасова