ГКИВ Азербайджана и Azerkosmos договорились о сотрудничестве в сфере спутниковых услуг

Служба кадастра и адресного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам (ГКИВ) и ОАО Azerkosmos во вторник подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Меморандум предусматривает сотрудничество двух организаций в вопросе сбора для электронного кадастрового учета земель, а также подготовки ортофотопланов для периодического обновления Электронной кадастровой базы данных по земельным участкам и населенным пунктам и по контролю над использованием земель по назначению.
Кроме того, в рамках сотрудничества будут использованы космические снимки для анализа опустынивания и эрозии (спектрального анализа) земель, защиты земельных ресурсов, а также мониторинга и охраны земельных участков.
Azerkosmos в 2016 году предоставил ГКИВ стерео снимки для обновления кадастровых данных города Сумгайыт.
В настоящее время Azerkosmos и ГКИВ готовят план предложений по использованию космических снимков земельных участков и населенных пунктов на других территориях.
ГКИВ планирует полностью завершить работы по созданию информационной системы электронного кадастрового учета недвижимости до конца 2019 года.
Н.Аббасова
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