В Сирии обвинили турецких военных в обстреле города Эль-Баб и гибели мирных жителей

Государственное информационное агентство Сирии САНА обвинило вооруженные силы Турции в гибели мирных жителей в результате обстрела города Эль-Баб.
"Вооружённые силы турецкого режима, вторгшиеся в Сирию под предлогом борьбы с террористическими группировками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГ - ИФ), совершили новую кровавую бойню в городе Эль-Баб провинции Алеппо, в результате которой погибли 11 человек, среди них 3 ребёнка и 4 женщины", - сообщила во вторник САНА.
Источники также подчеркнули, что в результате обстрела пострадали жилые постройки и инфраструктура Эль-Баба.
В прошлый четверг, 16 февраля, в результате артиллеристских и воздушных бомбардировок города Эль-Баб турецкими военными погибли 24 человека, среди них 11 детей и 8 женщин.
Кроме того, месяц назад в городах Бзаа и Тадеф провинции Алеппо под турецкими бомбардировками погибли 9 и пострадали 57 мирных жителей, отмечает агентство.
Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции с августа прошлого года проводит военные операции на севере Сирии. В настоящее время турецкие войска завершают очистку города Эль-Баб от террористов ИГИЛ.
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Турция, наряду с Россией и Ираном, выступает гарантом режима прекращения огня, который был достигнут в конце прошлого года между правительством Сирии и рядом группировок умеренной вооруженной оппозиции. Три страны также сформировали оперативную группу по контролю за перемирием.
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