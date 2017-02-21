Глава МИД Эстонии призывает поспешить с принятием Черногории в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) призвал страны НАТО не медлить с ратификацией договора о присоединении к альянсу Черногории.
"Видя, какие брутальные шаги готовы предпринять противники расширения НАТО, необходимо без всяческих проволочек довести до конца процесс ратификации, так как пока "открыты концы", существует и угроза провокаций", - высказался С.Миксер в социальных сетях.
Он сослался на сообщения западных СМИ и прокурора Черногории о попытке переворота, в которой, по его словам, "нити расследования указывают на спецслужбы России".
Глава МИД Эстонии посетил Черногорию в понедельник, где встретился с президентом Филипом Вуяновичем (Filip Vujanovic), спикером парламента Иваном Брайовичем (Ivan Brajovic), премьер-министром Душко Марковичем (Dusko Markovic) и министром иностранных дел Срданом Дармановичем (Srdan Darmanovic).
"Каждое государство имеет право избирать стратегические пути и международные альянсы, в которые хочет входить, без вмешательства других государств. Эстония поддерживает вступление Черногории как в НАТО, так и в Европейский союз", - заявил по итогам визита С.Миксер, слова которого приводит пресс-служба МИД Эстония.
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