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Дальнее зарубежье 21.02.2017 16:46

Глава МИД Эстонии призывает поспешить с принятием Черногории в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) призвал страны НАТО не медлить с ратификацией договора о присоединении к альянсу Черногории.

"Видя, какие брутальные шаги готовы предпринять противники расширения НАТО, необходимо без всяческих проволочек довести до конца процесс ратификации, так как пока "открыты концы", существует и угроза провокаций", - высказался С.Миксер в социальных сетях.

Он сослался на сообщения западных СМИ и прокурора Черногории о попытке переворота, в которой, по его словам, "нити расследования указывают на спецслужбы России".

Глава МИД Эстонии посетил Черногорию в понедельник, где встретился с президентом Филипом Вуяновичем (Filip Vujanovic), спикером парламента Иваном Брайовичем (Ivan Brajovic), премьер-министром Душко Марковичем (Dusko Markovic) и министром иностранных дел Срданом Дармановичем (Srdan Darmanovic).

"Каждое государство имеет право избирать стратегические пути и международные альянсы, в которые хочет входить, без вмешательства других государств. Эстония поддерживает вступление Черногории как в НАТО, так и в Европейский союз", - заявил по итогам визита С.Миксер, слова которого приводит пресс-служба МИД Эстония.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, ЧЕРНОГОРИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]