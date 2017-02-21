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СНГ 21.02.2017 17:02

В Таджикистане надеются вскоре разрешить разногласия с Узбекистаном по вопросу восстановления авиасообщения - источник

Авиационные власти Таджикистана находятся на связи со своими коллегами в Узбекистане и продолжают консультации по разрешению возникших разногласий по поводу возобновления регулярных авиарейсов между столицами двух государств, сообщил "Интерфаксу" источник в Министерстве транспорта Таджикистана.

"Мы надеемся, что все имеющиеся вопросы будут разрешены в ближайшее время", - сказал он.

Касаясь официального письма авиационных властей Узбекистана, якобы направленного в адрес министерства транспорта Таджикистана, источник сказал, что до сих пор никаких писем они не получали.

"Мы пока никаких писем из Узбекистана по этому поводу не получали. Мы даже обращались в МИД Таджикистана, надеясь, что, возможно письмо отправлено через них, по дипломатическим каналам. Но и во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана таких писем из Узбекистана пока нет", - заверил представитель министерства транспорта.

Накануне пресс-служба таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" сообщила, что запланированный на 20 февраля рейс по маршруту Душанбе-Ташкент не был осуществлён.

"10 февраля на переговорах в Ташкенте авиакомпании "Сомон Эйр" было вручено эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкент с 20 февраля. Однако, 20 февраля "Сомон Эйр" получила сообщение из аэропорта Ташкента о запрете на выполнение полёта", - говорилось в сообщении.

Отмечается, что первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров. Авиакомпания "Сомон Эйр" принесла всем пассажирам данного рейса извинения за доставленные неудобства, им были возвращены средства за билеты. Некоторым были переоформлены билет на рейс по маршруту Душанбе-Худжанд.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в 1992 году в связи с дестабилизацией военно-политической ситуацией в Таджикистане и началом гражданской войны в этой стране.

В ноябре 2016 года в Душанбе прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном, в ходе которого был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.

Авиакомпания "Сомон Эйр" 10 февраля совершила технический перелет из Душанбе в Ташкент, после чего было объявлено, что регулярные рейсы по этому маршруту между столицами двух государств возобновятся с 20 февраля.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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