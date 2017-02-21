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СНГ 21.02.2017 17:14

Прямой причиной гибели военных на юге Казахстана стала стихия - министр обороны

Причиной гибели военнослужащих в Жамбылской области (на юге Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке стало стихийное бедствие, сообщил министр обороны Сакен Жасузаков.

"В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерными для данной местности в данное время года. Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали сход снежной лавины", - пояснил министр на заседании правительства во вторник в Астане.

"Несчастному случаю способствовал ряд факторов общеслужебной деятельности, по которым сейчас идет расследование организации занятий, соблюдение мер безопасности и всестороннее обеспечение занятий", - добавил С.Жасузаков.

В минувшую пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих горно-егерского полка произошел внезапный сход снежной лавины. В отработке принимали участие 23 человека, семеро из них погибли, восемь находятся в военном госпитале.

Ход расследования трагедии взял под личный контроль премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Правительственную комиссия возглавил С.Жасузаков.

По факту гибели семи военнослужащих начато досудебное расследование по ст.453 части 2 "халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" Уголовного кодекса.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]