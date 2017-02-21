Прямой причиной гибели военных на юге Казахстана стала стихия - министр обороны

Причиной гибели военнослужащих в Жамбылской области (на юге Казахстана) в ходе плановых занятий по боевой подготовке стало стихийное бедствие, сообщил министр обороны Сакен Жасузаков.
"В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерными для данной местности в данное время года. Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали сход снежной лавины", - пояснил министр на заседании правительства во вторник в Астане.
"Несчастному случаю способствовал ряд факторов общеслужебной деятельности, по которым сейчас идет расследование организации занятий, соблюдение мер безопасности и всестороннее обеспечение занятий", - добавил С.Жасузаков.
В минувшую пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих горно-егерского полка произошел внезапный сход снежной лавины. В отработке принимали участие 23 человека, семеро из них погибли, восемь находятся в военном госпитале.
Ход расследования трагедии взял под личный контроль премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Правительственную комиссия возглавил С.Жасузаков.
По факту гибели семи военнослужащих начато досудебное расследование по ст.453 части 2 "халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" Уголовного кодекса.
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