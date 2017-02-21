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Это интересно 21.02.2017 15:01

Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию

Оксфордский университет может нарушить 700-летнюю традицию и открыть первый в истории иностранный филиал, пишет Daily Telegraph.

Ведущие британские университеты опасаются, что могут потерять доступ к европейским исследовательским грантам и обменным программам после выхода страны из Европейского союза (Brexit) и в связи с этим планируют открывать свои представительства во Франции.

Бывший министр образования Франции Жан-Мишель Бланке на встрече с представителями Оксфордского университета заявил, что филиал вуза во Франции будет подпадать под действие французского законодательства и сохранит возможность получать финансирование со стороны ЕС.

Ж.-М.Бланке, который сейчас возглавляет Высшую школу экономических и коммерческих наук, вместе с представителями 10 парижских университетов уже находятся в процессе переговоров с правительством Франции, а также на ранних этапах консультаций с Еврокомиссией, курирующей проект "Горизонт 2020" - крупнейшую европейскую программу финансирования исследований.

Если Оксфорд и другие лидеры британского высшего образования примут это предложение, то строительство кампуса в Париже может начаться в 2018 году.

В нем планируется ввести дипломированные университетские курсы и учебные программы, открыть исследовательские лаборатории и учредить научные степени.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, УНИВЕРСИТЕТЫ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az