Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию

Оксфордский университет может нарушить 700-летнюю традицию и открыть первый в истории иностранный филиал, пишет Daily Telegraph.
Ведущие британские университеты опасаются, что могут потерять доступ к европейским исследовательским грантам и обменным программам после выхода страны из Европейского союза (Brexit) и в связи с этим планируют открывать свои представительства во Франции.
Бывший министр образования Франции Жан-Мишель Бланке на встрече с представителями Оксфордского университета заявил, что филиал вуза во Франции будет подпадать под действие французского законодательства и сохранит возможность получать финансирование со стороны ЕС.
Ж.-М.Бланке, который сейчас возглавляет Высшую школу экономических и коммерческих наук, вместе с представителями 10 парижских университетов уже находятся в процессе переговоров с правительством Франции, а также на ранних этапах консультаций с Еврокомиссией, курирующей проект "Горизонт 2020" - крупнейшую европейскую программу финансирования исследований.
Если Оксфорд и другие лидеры британского высшего образования примут это предложение, то строительство кампуса в Париже может начаться в 2018 году.
В нем планируется ввести дипломированные университетские курсы и учебные программы, открыть исследовательские лаборатории и учредить научные степени.
Назначение М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана было ожидаемым - замглавы Администрации президента
Мехрибан Алиева заявила о готовности выполнить стоящие перед ней на посту первого вице-президента Азербайджана задачи
Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, этим обусловлено ее назначение первым вице-президентом – Алиев
Суд остановил ликвидацию Parabank в связи с преобразованием в НБКО
АМОК сократила в 2016г поставки SOCAR попутного газа на 14%
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз на Каспии в 2016г увеличилась на 8%
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
В Минске не зафиксировали нарушений порядка пятидневного безвизового пребывания в Белоруссии
Армянский премьер проведет переговоры с руководством Грузии
Иран и "Хезболла" уйдут из Сирии по окончании войны - замглавы МИД РФ
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»