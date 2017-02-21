Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8361 RUR   0.03 GBR   2.1594 TRY   0.4777

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 23 Фев 24 Фев 12°

Бизнес и законодательство 21.02.2017 15:01

ГТК Азербайджана выявил 8 случаев уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин за счет снижения реальной стоимости импортных товаров

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил 8 новых случаев уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин рядом предпринимателей путем занижения в инвойсных документах реальной стоимости ввозимого в страну товара, говорится в сообщении пресс–службы ГТК.

«Изучение инвойсов, предъявленных в таможенные органы Азербайджана в последнее время рядом предпринимателями и различными компаниями в ходе импортных операций, выявили указание в них в разы заниженную стоимость товаров», - отмечается в информации.

По данным ГТК, только по 5 компаниям и трем физлицам выявлено занижение стоимости товаров в инвойсах на общую сумму $384 тыс. 346,89, 18 тыс. 855,18 евро и 40 тыс. 331,73 манат, что создает условия для уклонения ими от уплаты налогов и таможенных пошлин.

Список данных компаний представлен по ссылке: http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/1882_/.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГТК, КОМПАНИИ, УКЛОНЕНИЯ


Похожие новости


ГТК Азербайджана выявил факты занижения компанией Aksesuar реальной стоимости импортных товаров ГТК Азербайджана выявил факты уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин за счет снижения реальной стоимости импортных товаров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az