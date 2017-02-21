ГТК Азербайджана выявил 8 случаев уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин за счет снижения реальной стоимости импортных товаров

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил 8 новых случаев уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин рядом предпринимателей путем занижения в инвойсных документах реальной стоимости ввозимого в страну товара, говорится в сообщении пресс–службы ГТК.

«Изучение инвойсов, предъявленных в таможенные органы Азербайджана в последнее время рядом предпринимателями и различными компаниями в ходе импортных операций, выявили указание в них в разы заниженную стоимость товаров», - отмечается в информации.

По данным ГТК, только по 5 компаниям и трем физлицам выявлено занижение стоимости товаров в инвойсах на общую сумму $384 тыс. 346,89, 18 тыс. 855,18 евро и 40 тыс. 331,73 манат, что создает условия для уклонения ими от уплаты налогов и таможенных пошлин.

Список данных компаний представлен по ссылке: http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/1882_/.

Н.Аббасова