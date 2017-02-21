Добыча нефти с блока АЧГ в 2016г сократилась на 0,6%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2016 году превысила 31,1 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК).

По данным АМОК, компания за 2016 год сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,6% - до $1,953 млрд.

«Из указанной суммы операционные расходы АМОК по проекту АЧГ составили $503 млн, капитальные - $1,45 млрд», - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в 2016 году составила 630 тыс. баррелей нефти в сутки (634 тыс. в 2015г - ИФ-Аз).

С платформы Чираг в минувшем году добывалось в среднем 54 тыс. бар/сут нефти (48 тыс. баррелей в 2015г - ИФ-Аз), «Центральный Азери» - 144 тыс. бар/сут (154 тыс. бар/сут), «Западный Азери» - 114 тыс. бар/сут (110,3 тыс. бар/сут), «Восточный Азери» - 72 тыс. бар/сут (71 тыс. баррелей), «Глубоководный Гюнешли» - 126 тыс. бар/сут (141,4 тыс. бар/сут), «Западный Чираг» - 120 тыс. бар/сутки (109,4 тыс. баррелей в сутки).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2015 году составила 31,3 млн тонн нефти. Затраты в рамках проекта в 2015 году составили $2 млдр 660 тыс.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова