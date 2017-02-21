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ТЭК 21.02.2017 15:15

Генсек ОПЕК уверен в сохранении высокого уровня исполнения по сокращению добычи нефти ОПЕК и неОПЕК

Страны ОПЕК и неОПЕК смогут сохранить высокий уровень исполнения взятых обязательств по сокращению добычи нефти.

"Все идет очень неплохо (по соглашению ОПЕК о снижении добычи - ИФ)", - отметил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе IP Week.

"Нам (ОПЕК - ИФ) удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90%. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы увидим в странах ОПЕК еще более высокие данные по соглашению о сокращении", - сказал он.

"Это важно не только для нашей промышленности, но и для глобальной экономики", - подчеркнул генсек ОПЕК.

"Уровень готовности исполнения обязательств в ОПЕК и неОПЕК является беспрецедентным. Это вселяет уверенность, что высокий уровень исполнения обязательств будет сохраняться", - заявил он.

В то же время М.Баркиндо отметил, что, несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az