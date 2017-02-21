Назначение М.Алиевой первым вице-президентом Азербайджана было ожидаемым - замглавы Администрации президента

Замглавы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов высказал мнение, что назначение Первой леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны было ожидаемым.
«По итогам проведенного в прошлом году референдума и введением должности первого вице-президента Азербайджана все видели Мехрибан Алиеву кандидатом на этот пост», - написал Н.Мамедов на своей странице в соцсети Twitter.
Замглавы президентской администрации выразил уверенность, что М.Алиева "достигнет новых успехов в должности первого вице-президента Азербайджана".
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Первой Леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.
После проведенного 26 сентября 2016 года референдума в Конституцию Азербайджана были внесены изменения. В частности, были введены должности первого вице-президента и вице-президентов.
До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.
Р.Бабаев
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