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ТЭК 21.02.2017 15:26

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз на Каспии в 2016г увеличилась на 8%

Компания BP-Azerbaijan в 2016 году добыла с месторождения Шах-Дениз 10,7 млрд кубометров газа, что на 8,1% выше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

В прошлом году с месторождения Шах-Дениз было также добыто 2,5 млн тонн конденсата (рост на 8,7%).

По данным компании, в 2016 году общий объем затрат по проекту Шах-Дениз составил $4 млрд 169 млн (спад на 14,1% по сравнению с показателем 2015 года - ИФ-Аз), из которых эксплуатационные расходы составили $469 млн, капитальные затраты - $3,7 млрд.

В 2016 году транспортировка по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в среднем 19,9 млн кубометров газа в сутки (в 2015 году – 18,6 млн кубометров в сутки).

Капитальные затраты на обслуживание ЮКТМ в 2016 году составили $974 млн, эксплуатационные - $27 млн.

Как сообщалось, в 2015 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 9,9 млрд кубометров газа. Общий объем затрат по проекту Шах-Дениз в 2015 году составил $4 млрд 852 млн, из которых эксплуатационные расходы составили $482 млн, капитальные затраты - $4,37 млрд.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 стоимостью в $4,1 млрд. "Стадия-1" предусматривает добычу 178 млрд куб. метров газа и 34 млн тонн конденсата.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az