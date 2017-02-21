АМОК сократила в 2016г поставки SOCAR попутного газа на 14%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в 2016 году передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 2,75 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ, что на 14,1% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.
"Ежесуточно в 2016 году мы поставляли SOCAR примерно 7,5 млн кубометров попутного газа", - подчеркнули в АМОК
Как сообщалось, в 2015 году АМОК поставила компании SOCAR 3,2 млрд кубометров попутного газа.
Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).
Н.Аббасова
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