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ТЭК 21.02.2017 15:31

АМОК сократила в 2016г поставки SOCAR попутного газа на 14%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в 2016 году передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 2,75 млрд кубометров попутного газа с блока АЧГ, что на 14,1% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.

"Ежесуточно в 2016 году мы поставляли SOCAR примерно 7,5 млн кубометров попутного газа", - подчеркнули в АМОК

Как сообщалось, в 2015 году АМОК поставила компании SOCAR 3,2 млрд кубометров попутного газа.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Н.Аббасова

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Тэги: АМОК, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az