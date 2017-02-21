Суд остановил ликвидацию Parabank в связи с преобразованием в НБКО

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) остановил процесс ликвидации азербайджанского ОАО Parabank в связи с преобразованием банка в небанковскую кредитную организацию (НБКО), отмечается в сообщении ADIF.
«Бакинский административно-экономический суд №1 принял решение остановить процесс ликвидации азербайджанского Parabank на основе обращения ADIF. Причина - преобразование Parabank в НБКО. Наряду с этим, деятельность ADIF в качестве ликвидатора банка также прекращена», - отмечается в сообщении ADIF.
Как сообщалось ранее, решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) с 22 июля 2016 года аннулирована лицензия Parabank на банковскую деятельность. Данное решение было принято в связи с тем, что активы банка не были квалифицированы в соответствии с законодательством. Кроме этого, банк не создал адекватные резервы, его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.
Parabank действовал в Азербайджане с 1991 года.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Ахундов
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