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СНГ 21.02.2017 17:27

Безработных женщин предпенсионного возраста в Казахстане будут бесплатно переучивать на воспитателей и нянь

КАЗАХСТАВ Казахстане для женщин предпенсионного возраста будут организованы бесплатные курсы воспитателей и нянь, сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

"Для обеспечения результативности краткосрочных курсов совместно с местными исполнительными органами будут реализованы следующие специальные проекты: подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста в целях вовлечения женщин предпенсионного возраста в продуктивную занятость с возможностью открытия мини-садиков на дому",- сказала Т.Дуйсенова на заседании коллегии министерства во вторник в Астане.

Наряду с этим, сообщила министр, будет организована подготовка консультантов по социальной работе для обслуживания лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, с возможностью открытия домов малой вместимости для данной категории граждан.

Кроме того, планируется обучение востребованным на рынке труда либо заявленным работодателями профессиям, массовое обучение компьютерной грамотности.

"По завершении обучения будет проводиться независимая оценка знаний, умений и навыков каждого участника программы и по ее результатам им будет вручаться сертификат. Лица, получившие его, смогут трудоустроиться самостоятельно, могут быть направлены на вакантные рабочие места, на социальные рабочие места и молодежную практику, получить кредит и открыть собственное дело", - сказала министр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗАНЯТОСТЬ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]