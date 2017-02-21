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СНГ 21.02.2017 17:39

В Казахстане отстранены от должностей командир и начальник штаба полка, где служили погибшие под лавиной военнослужащие

Начальник штаба и командир горно-егерского полка, где служили погибшие под лавиной в Жамбылской области Казахстана военнослужащие, освобождены от занимаемых должностей, сообщил замминистра обороны Талгат Мухтаров.

"На данный момент по результатам это дисциплинарное решение, не касается уголовного дела. В связи с этой ситуацией, поскольку у правительственной комиссии были вопросы к организации и проведению этих учебных мероприятий, министром обороны принято решение освободить от должности данных должностных лиц", - сообщил Т.Мухтаров журналистам после заседания правительства во вторник.

По его словам, командиром полка служил Марат Бралинов, начальником штаба - Бахыт Шойбеков.

"В ходе следствия будет дана оценка по результатам проверочных, следственных мероприятий, и вина будет судом определена", - добавил Т.Мухтаров.

17 февраля в ущелье Коксай в Жамбылской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678 (горно-егерский полк) произошел внезапный сход снежной лавины. В отработке принимали участие 23 человека, семеро из них погибли, восемь находятся в военном госпитале.

Ход расследования трагедии взял под личный контроль премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Правительственную комиссию возглавил министр обороны Сакен Жасузаков.

По факту гибели военнослужащих начато досудебное расследование по ст.453 части 2 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" Уголовного кодекса Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОФИЦЕРЫ, ОТСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]