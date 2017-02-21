Еврокомиссия хочет, чтобы Великобритания после выхода из ЕС за четыре года вложила в Евросоюз 60 млрд евро - газета

Европейская комиссия хочет, чтобы Великобритания вкладывала деньги в проекты ЕС в течение еще четырех лет после Brexit, пишет во вторник газета "Дейли телеграф".

"План - часть просьбы Евросоюза, согласно которой Великобритания должна заплатить 60 млрд евро "за Brexit", прежде чем ЕС заключит с ней сделку, которые будет определять дальнейшие торговые отношения", - пишет издание.

"Еврокомиссия хочет, чтобы Соединенное Королевство платило в рассрочку со дня выхода (из ЕС - ИФ) в 2019 году и до 2023 года, когда финансовые нужды ЕС в рамках семилетнего бюджета находятся на самом высоком уровне", - приводит газета слова дипломатического источника в ЕС.

По данным "Дейли телеграф", такие идеи были высказаны в ходе прошедшей ранее в этом месяце встречи между главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье и высокопоставленными представителями других 27 стран-членов ЕС.

Как пишет газета, целью таких выплат станет необходимость "сгладить последствия дыры" в более чем 10 млрд евро в год, которая образуется в бюджете ЕС после выходы Великобритании из союза, что может привести к тому, что более богатые страны вроде Франции и Германии должны будут увеличить свои расходы, тогда как более бедные, вроде Венгрии и Польши, будут получать меньше выплат из бюджета ЕС.

В октябре 2016 года газета "Таймс" со ссылкой на документы британского министерства финансов сообщала, что "жесткий" сценарий выхода Британии из ЕС может обойтись экономике страны в сумму от 38 млрд до 66 млрд фунтов стерлингов в год.