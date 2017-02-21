Капзатраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в 2016г увеличились на 2%

Объем капитальных затрат компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД) в 2016 году по проекту БТД увеличились по сравнению с 2015 годом на 1,7%, - до $58 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе BTC Co.
"Операционные расходы на деятельность трубопровода в 2016 году составили $118 млн», - отметил представитель компании.
По данным BTC Co, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию 4 июня 2006 года и по состоянию на конец 2016 года из порта Джейхан было отгружено 3,425 тыс. танкеров, т.е. по БТД на мировые рынки за этот период доставлено 349 млн тонн нефти.
В 2016 году по нефтепроводу БТД было транспортировано 33,5 млн тонн нефти, из порта Джейхан отгружено 313 танкеров.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, с октября 2013 года – казахстанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
Участниками проекта являются: BP (30.1%); SOCAR (25.00%); Chevron (8.90%); Statoil (8.71%); TPAO (6.53%); ENI (5.00%); Itochu (3.40%); ConocoPhillips (2.50%); INPEX (2.50%), Total (5.00%) и ONGC (2.36%).
Н.Аббасова
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