Португалия выдаст Италии бывшего агента ЦРУ

Суд в Португалии вынес решение об экстрадиции в Италию для отбывания там тюремного заключения бывшего агента ЦРУ Сабрины ди Соузы.
В Италии С. ди Соуза обвиняется в причастности к американской программе похищения за рубежом лиц, подозреваемых в терроризме. После решения суда экс-агент ЦРУ была отправлена в португальскую тюрьму в ожидании экстрадиции, сообщил информационному агентству Ассошиэйтед Аресс во вторник ее португальский адвокат Мануэл Магальяиш э Силва.
Предполагается, что С. ди Соуза будет выслана из страны в течение ближайших дней.
С. ди Соуза была в числе 28 американцев, осужденных в Италии за похищение в феврале 2003 года имама миланской мечети Абу Омара, подозревавшегося в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ - ИФ). С. ди Соуза отрицает эти обвинения.
В июле 2006 года прокуратура Милана потребовала экстрадиции всех американцев, причастных к данному делу.
В октябре 2015 года ди Соуза была задержана в Португалии по европейскому ордеру. Через некоторое время после задержания власти Португалии освободили ее из-под стражи, изъяв у нее паспорт.
Ди Соуза родилась в Индии и является гражданкой Португалии и США. Она заявляла, что хотела бы обосноваться в Португалии.
Программа похищения подозреваемых в терроризме людей с целью их дальнейшего помещения в секретные тюрьмы для допросов и пыток являлась частью антитеррористической стратегии, разработанной администрацией Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года. Сменивший Буша на посту президента США Барак Обама закрыл эту программу.
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