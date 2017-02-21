Борец против дискриминации в Италии уволился после скандала с финансированием гей-вечеринок

Глава Национального управления по борьбе с расовой дискриминацией в Италии Франческо Спано принял решение покинуть свой пост после скандала с финансовыми махинациями организации, сообщает во вторник итальянская газета "Коррьере делла сера".
Ф.Спано решил уйти с поста после того, как в итальянской телевизионной программе La lene показали репортаж о том, как предназначавшиеся Управлению бюджетные средства перечислялись в фонд Национальной ассоциации против сексуальной дискриминации, управляющей сетью гей-клубов в Италии. Так, в 2016 году эта организация, устраивающая секс-вечеринки для гомосексуалистов и предлагающая их услуги за деньги, получила 55 тыс. евро.
Сам Ф.Спано отметил, что решение покинуть пост не является признанием собственной вины. При этом он не смог объяснить, почему он значится членом одного из гей-клубов, проводившего вечеринки.
Накануне итальянская организация Codacons, занимающаяся защитой окружающей среды и прав потребителей, потребовала от прокуратуры Рима начать расследование по этому делу.
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