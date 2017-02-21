Путин поручил провести переговоры о торговом соглашении с Ираном - Шувалов

Президент РФ Владимир Путин поручил провести переговоры о торговом соглашении с Ираном, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Вот сейчас получил поручение президента Путина провести переговоры в Иране, повстречаться с коллегами, для того чтобы в том числе стимулировать нашу взаимную торговлю с заключением преференциального торгового соглашения", - сказал И.Шувалов журналистам в ходе своего визита в Тегеран.

Как сообщалось, в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров с рядом государств, в том числе с Ираном, о создании зоны свободной торговли.

Так как Иран пока не является членом ВТО, заключение полноценного ЗСТ с этой странно не представляется возможным, возможно только временное ЗСТ, поясняли ранее в Минэкономразвития РФ.