Самолеты ВВС США и Великобритании провели активную разведку у российских рубежей на Балтике

Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник одновременно совершили полеты у границ Калининградской области, у побережья которой проводят учения корабли Балтийского флота, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным AMAH38, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, более трех часов вел радиотехническую разведку к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
Аналогичный самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ664, вылетевший с авиабазы Уоддингтон, вел разведку у российских рубежей со стороны Балтийского моря.
Как сообщил накануне штаб Западного военного округа (ЗВО), экипажи кораблей Балтийского флота проведут в море артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности.
В частности, военные моряки выполнят ракетные стрельбы с использованием противокорабельного комплекса "Уран" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, и зенитно-ракетного комплекса "Редут" по воздушным мишеням, имитирующим противокорабельные ракеты. Также, во время выхода в море, экипажами кораблей будут отработаны элементы совместного плавания и маневрирования, выполнены противолодочные задачи и проведены внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть, РХБ защите, по противодиверсионной обороне на стоянке и на ходу.
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