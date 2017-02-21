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Внешняя политика 21.02.2017 17:21

Глава МИД Азербайджана отправился в Анкару для участия в работе Тюркского Совета

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл во вторник с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Целью визита Э.Мамедъярова в Турцию является участие 22 февраля в работе Совета сотрудничества Тюркоязычных государств (Тюркский Совет – ТС) и международной конференции в Анкаре «Ходжалинский геноцид, преступления и терроризм против человечества», организованной Университетом «Yasevi»»,- говорится в сообщении МИД.

В рамках визита Э.Мамедъяров проведет ряд двусторонних встреч.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]