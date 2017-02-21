Глава МИД Азербайджана отправился в Анкару для участия в работе Тюркского Совета

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл во вторник с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Целью визита Э.Мамедъярова в Турцию является участие 22 февраля в работе Совета сотрудничества Тюркоязычных государств (Тюркский Совет – ТС) и международной конференции в Анкаре «Ходжалинский геноцид, преступления и терроризм против человечества», организованной Университетом «Yasevi»»,- говорится в сообщении МИД.
В рамках визита Э.Мамедъяров проведет ряд двусторонних встреч.
Ф.Исазаде
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