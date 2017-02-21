Грузинские компании смогут работать в Афганистане - премьер Квирикашвили

Грузинским частным компаниям будет предоставлена возможность участвовать в тендерах на государственные закупки, объявляемых правительством Афганистана, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства во вторник.

По его словам, предварительная договоренность об этом была достигнута 17 февраля на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас была очень интересная встреча с президентом Афганистана, и я должен сказать, что в отношениях с этой страной открываются возможности абсолютно другого типа, с точки зрения транспорта, логистики и экономических отношений", - заявил Г.Квирикашвили.

В частности, премьер отметил, что обсуждалась возможность участия грузинских компаний в госзакупках Афганистана. "Со стороны президента была высказана полная готовность, они с большим удовольствием рассмотрят такое предложение", - сказал глава грузинского правительства.

Грузия вносит свой вклад в обеспечении безопасности в Афганистане. Грузинские военнослужащие принимают участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане с 2009 года, являясь самым крупным контрибьютором среди стран, не являющихся членами альянса. К тому же, в Грузии открыт транзитный коридор для НАТО, осуществляющий снабжение коалиционных сил, расположенных в Афганистане.