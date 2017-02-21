Суд в Вене отменил решение об отказе в экстрадиции украинского бизнесмена Фирташа в США

Коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции, отказавшей экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по запросу американских властей.
"Суд удовлетворил жалобу прокуратуры на экстрадицию Д.Фирташа в США, приняв, таким образом, решение, отличное от суда первой инстанции", - объявил судья в ходе заседания во вторник днем.
В то же время он уточнил, что "федеральный министр юстиции принимает окончательное решение об экстрадиции".
Судья в качестве основного обоснования такого решения указал на соглашение об экстрадиции между Австрией и США, а также аналогичный договор на уровне Евросоюза. В качестве дополнительного аргумента он указал на важность борьбы с коррупцией.
В то же время, судья подчеркнул, что решение об экстрадиции не является признанием того, что обвиняемый является преступником.
Он добавил, что в прошлом году было рассмотрено около 90 таких дел.
Судья еще раз подчеркнул важность формальной проверки запроса: существуют ли подозрения о возможности осуществления запрашиваемым на экстрадицию совершить правонарушение. По его словам, США предъявили достаточные документы, чтобы сделать вывод об обоснованности подозрений.
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