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Регион 21.02.2017 19:55

РФ и Иран могут парафировать соглашение о ЗСТ уже в марте

Россия и Иран могут парафировать соглашение о зоне свободной торговли уже в следующем месяце.

"Будем делать всё возможное, чтобы выйти на процедуру парафирования соглашения к моменту визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию (запланирован на конец марта - ИФ)", - сказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, находящийся с визитом в Тегеране.

"Договорились, что делегация Ирана в понедельник передаст замечания на тот текст, который был подготовлен Евразийской экономической комиссией, и в среду состоятся переговоры в Москве по деталям этого соглашения", - сказал он.

Как сообщалось, в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров с рядом государств, в том числе с Ираном, о создании зоны свободной торговли.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЗСТ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]