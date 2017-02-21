РФ и Иран могут парафировать соглашение о ЗСТ уже в марте

Россия и Иран могут парафировать соглашение о зоне свободной торговли уже в следующем месяце.
"Будем делать всё возможное, чтобы выйти на процедуру парафирования соглашения к моменту визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию (запланирован на конец марта - ИФ)", - сказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, находящийся с визитом в Тегеране.
"Договорились, что делегация Ирана в понедельник передаст замечания на тот текст, который был подготовлен Евразийской экономической комиссией, и в среду состоятся переговоры в Москве по деталям этого соглашения", - сказал он.
Как сообщалось, в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров с рядом государств, в том числе с Ираном, о создании зоны свободной торговли.
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