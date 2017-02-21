Россельхознадзор не пустил в РФ из Азербайджана очередную партию зараженного повиликой табака

Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию Дагестана из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике Дагестан.

По информации пресс-службы, специалисты управления на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе задержали партию табака. Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", подтвердившего наличие в табаке семян повилики.

Владелец груза был признан нарушителем закона "О карантине растений", в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ он привлечен к административной ответственности.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен.

Это уже не первый за последнее время случай выявления данного карантинного сорняка в табаке, ввозимом из Азербайджана: как сообщалось, партия такого груза была задержана на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в конце января, а до этого - в начале декабря 2016 года.

К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения. Повилика снижает урожай сельхозкультур и качество сельхозпродукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.