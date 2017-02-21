Россельхознадзор не пустил в РФ из Азербайджана очередную партию зараженного повиликой табака

Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию Дагестана из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике Дагестан.
По информации пресс-службы, специалисты управления на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе задержали партию табака. Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", подтвердившего наличие в табаке семян повилики.
Владелец груза был признан нарушителем закона "О карантине растений", в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ он привлечен к административной ответственности.
Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен.
Это уже не первый за последнее время случай выявления данного карантинного сорняка в табаке, ввозимом из Азербайджана: как сообщалось, партия такого груза была задержана на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в конце января, а до этого - в начале декабря 2016 года.
К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения. Повилика снижает урожай сельхозкультур и качество сельхозпродукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.
Эрдоган поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана – пресс-служба президента Азербайджана
Украина считает нелегитимным "референдум" в Нагорном Карабахе
Глава МИД Азербайджана отправился в Анкару для участия в работе Тюркского Совета
Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны 25 древних ковров
Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Улучшение отношений Вашингтона с РФ может основываться на противостоянии общим угрозам - постпред США при ООН
Выемку документов провели в администрации Махачкалы - УФСБ
Межправкомиссия РФ и Туркменистана обсудила в Москве сотрудничество в банковской сфере и энергетике
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»