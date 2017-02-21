Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8361 RUR   0.03 GBR   2.1594 TRY   0.4777

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев 14°

АПК 21.02.2017 18:06

Россельхознадзор не пустил в РФ из Азербайджана очередную партию зараженного повиликой табака

Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию Дагестана из Азербайджана 21 тонны ферментированного табака, зараженного семенами карантинного сорняка - повилики, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике Дагестан.

По информации пресс-службы, специалисты управления на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе задержали партию табака. Основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений", подтвердившего наличие в табаке семян повилики.

Владелец груза был признан нарушителем закона "О карантине растений", в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ он привлечен к административной ответственности.

Ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ запрещен.

Это уже не первый за последнее время случай выявления данного карантинного сорняка в табаке, ввозимом из Азербайджана: как сообщалось, партия такого груза была задержана на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" в конце января, а до этого - в начале декабря 2016 года.

К роду повилика относятся наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения. Повилика снижает урожай сельхозкультур и качество сельхозпродукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТАБАК, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Россельхознадзор остановил ввоз в РФ из Азербайджана около 19 т чая с опасным сорняком Глава МИД Азербайджана вновь собирается с визитом в Москву AZALJET с 15 марта начнет полеты из Москвы в Гянджу и Габалу Баку и Москва обсудили перспективы военно-технического сотрудничества – Минобороны Азербайджана Герасимов поблагодарил руководство Азербайджана за организацию встречи с Данфордом, заявляют в Баку Начальник Генштаба РФ обсудил в Баку вопросы военного сотрудничества

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]