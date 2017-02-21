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Регион 21.02.2017 20:15

В Москве утверждена программа сотрудничества МИД России и Туркменистана

Россия и Туркменистан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2017 год.

Подписание документа состоялось в рамках переговоров между главами МИД России и Туркменистана Сергеем Лавровым и Рашидом Мередовым во вторник в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]