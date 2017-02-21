В Москве утверждена программа сотрудничества МИД России и Туркменистана

Россия и Туркменистан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2017 год.

Подписание документа состоялось в рамках переговоров между главами МИД России и Туркменистана Сергеем Лавровым и Рашидом Мередовым во вторник в Москве.