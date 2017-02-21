Румынский парламент поддержал отмену внесения поправок в УК страны, вызвавших массовые протесты

Парламент Румынии поддержал правительственную инициативу по отмене планов внесения поправок в Уголовный кодекс страны, которые спровоцировали массовые протесты населения, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, 291 парламентарий проголосовал за отмену планов внесения поправок, ни один из парламентариев не проголосовал против, но трое воздержались.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров выступил с рядом поправок к законам страны. В результате на свободу могли бы выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция в Румынии и западные политики рассматривали их как большой регресс для румынского общества с тех пор, как страна стала членом ЕС в 2007 году.