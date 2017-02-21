Румынский парламент поддержал отмену внесения поправок в УК страны, вызвавших массовые протесты

Парламент Румынии поддержал правительственную инициативу по отмене планов внесения поправок в Уголовный кодекс страны, которые спровоцировали массовые протесты населения, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его данным, 291 парламентарий проголосовал за отмену планов внесения поправок, ни один из парламентариев не проголосовал против, но трое воздержались.
Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров выступил с рядом поправок к законам страны. В результате на свободу могли бы выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.
Оппозиция в Румынии и западные политики рассматривали их как большой регресс для румынского общества с тех пор, как страна стала членом ЕС в 2007 году.
Эрдоган поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана – пресс-служба президента Азербайджана
Украина считает нелегитимным "референдум" в Нагорном Карабахе
Глава МИД Азербайджана отправился в Анкару для участия в работе Тюркского Совета
ЕС заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана
Россельхознадзор не пустил в РФ из Азербайджана очередную партию зараженного повиликой табака
Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны 25 древних ковров
Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»