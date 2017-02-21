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АПК 21.02.2017 18:24

ЕС заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана

Евросоюз заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов принял во вторник М.Мард, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров.

«М.Мард отметила, что страны Европейского Союза проявляют интерес к импорту из Азербайджана продуктов пищевой промышленности, подчеркнув, что представляемая ею организация и в будущем будет оказывать поддержку программам, необходимым для развития регионов страны»,- отмечается в сообщении.

Она отметила, что сотрудничество между Баку и Брюсселем успешно развивается.

М.Мард выразила удовлетворение активным участием Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

А.Ахмедов, в свою очередь, отметил, что в стране предпринимаются меры по усовершенствованию системы продовольственной безопасности. «А.Ахмедов поблагодарил ЕС за оказываемую поддержку проектам, реализуемым в Азербайджане. Он подчеркнул, что правительство Азербайджана предпримет все необходимые шаги для продолжения плодотворного сотрудничества с Евросоюзом», - отметили в кабмине.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]