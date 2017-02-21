ЕС заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана

Евросоюз заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.
Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов принял во вторник М.Мард, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров.
«М.Мард отметила, что страны Европейского Союза проявляют интерес к импорту из Азербайджана продуктов пищевой промышленности, подчеркнув, что представляемая ею организация и в будущем будет оказывать поддержку программам, необходимым для развития регионов страны»,- отмечается в сообщении.
Она отметила, что сотрудничество между Баку и Брюсселем успешно развивается.
М.Мард выразила удовлетворение активным участием Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.
А.Ахмедов, в свою очередь, отметил, что в стране предпринимаются меры по усовершенствованию системы продовольственной безопасности. «А.Ахмедов поблагодарил ЕС за оказываемую поддержку проектам, реализуемым в Азербайджане. Он подчеркнул, что правительство Азербайджана предпримет все необходимые шаги для продолжения плодотворного сотрудничества с Евросоюзом», - отметили в кабмине.
Ф.Исазаде
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