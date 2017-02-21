Эрдоган поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана – пресс-служба президента Азербайджана

Президент Турции Р.Т.Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник поздравил Ильхама Алиева с назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Между И.Алиевым и Р.Т.Эрдоганом во вторник состоялся телефонный разговор. В ходе разговора турецкий президент попросил И.Алиева передать его поздравления Мехрибан Алиевой в связи с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана", - сообщает пресс-служба.

Лидеры Азербайджана и Турции выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Р.Эрдоган также переговорил с М.Алиевой, поздравил ее с назначением и пожелал успехов на высоком государственном посту.

М.Алиева, в свою очередь, выразила признательность турецкому лидеру за пожелания и поздравления.

Как сообщалось ранее, И.Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Первой Леди Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана.

После проведенного 26 сентября 2016 года референдума в Конституцию Азербайджана были внесены изменения. В частности, были введены должности первого вице-президента и вице-президентов.

До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.

А.Азизов