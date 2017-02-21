Глава МИД Белоруссии надеется, что Минск и Москва сумеют разрешить двусторонние проблемы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что Минск и Москва подойдут к предстоящему 25-летию с момента установления дипотношений с "завоеваниями", а не проблемами.

"Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов ", - сказал В.Макей в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, Минску "хотелось бы подойти к юбилею (25-летию дипотношений) с какими-то завоеваниями, а не просто говоря, что у нас есть какие-то проблемы".

На это С.Лавров сказал: "Думаю, мы подойдем к юбилею с мирными завоеваниями".