Глава МИД Белоруссии надеется, что Минск и Москва сумеют разрешить двусторонние проблемы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что Минск и Москва подойдут к предстоящему 25-летию с момента установления дипотношений с "завоеваниями", а не проблемами.
"Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов ", - сказал В.Макей в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, Минску "хотелось бы подойти к юбилею (25-летию дипотношений) с какими-то завоеваниями, а не просто говоря, что у нас есть какие-то проблемы".
На это С.Лавров сказал: "Думаю, мы подойдем к юбилею с мирными завоеваниями".
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