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СНГ 21.02.2017 20:28

Глава МИД Белоруссии надеется, что Минск и Москва сумеют разрешить двусторонние проблемы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что Минск и Москва подойдут к предстоящему 25-летию с момента установления дипотношений с "завоеваниями", а не проблемами.

"Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов ", - сказал В.Макей в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, Минску "хотелось бы подойти к юбилею (25-летию дипотношений) с какими-то завоеваниями, а не просто говоря, что у нас есть какие-то проблемы".

На это С.Лавров сказал: "Думаю, мы подойдем к юбилею с мирными завоеваниями".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]