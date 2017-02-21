В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

Министр внутренней безопасности США Джон Келли во вторник издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа об ужесточении мер против нелегальных иммигрантов в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В меморандумах содержатся директивы всем сотрудникам служб внутренней безопасности США по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов, находящихся на территории США нелегально.
Меморандумы также послужат упрощению процесса высылки и увеличат число нелегалов, подлежащих немедленной депортации сразу после того, как их выявят сотрудники иммиграционной службы и службы внутренней безопасности.
При этом в большей мере эти меры коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.
Однако нововведения не будут распространяться на указ, изданный предшественником Д.Трампа Бараком Обамой в 2012 году, который защищает права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте.
Кроме того, в документах упоминается о планах строительства стены на границе между США и Мексикой увеличении числа сотрудников иммиграционной службы США на 10 тыс. человек.
Эрдоган поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана – пресс-служба президента Азербайджана
Украина считает нелегитимным "референдум" в Нагорном Карабахе
Глава МИД Азербайджана отправился в Анкару для участия в работе Тюркского Совета
ЕС заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана
Россельхознадзор не пустил в РФ из Азербайджана очередную партию зараженного повиликой табака
Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны 25 древних ковров
Оксфордский университет может открыть филиал в Париже, нарушив 700-летнюю традицию
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
В Баку празднуют Масленицу. Фоторепортаж
В южном регионе Азербайджана состоялись два тура республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»