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Дальнее зарубежье 21.02.2017 20:32

В США ужесточат меры депортации нелегальных иммигрантов

Министр внутренней безопасности США Джон Келли во вторник издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа об ужесточении мер против нелегальных иммигрантов в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В меморандумах содержатся директивы всем сотрудникам служб внутренней безопасности США по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов, находящихся на территории США нелегально.

Меморандумы также послужат упрощению процесса высылки и увеличат число нелегалов, подлежащих немедленной депортации сразу после того, как их выявят сотрудники иммиграционной службы и службы внутренней безопасности.

При этом в большей мере эти меры коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.

Однако нововведения не будут распространяться на указ, изданный предшественником Д.Трампа Бараком Обамой в 2012 году, который защищает права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте.

Кроме того, в документах упоминается о планах строительства стены на границе между США и Мексикой увеличении числа сотрудников иммиграционной службы США на 10 тыс. человек.

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Тэги: США, ИММИГРАНТЫ, ДЕПОРТАЦИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]