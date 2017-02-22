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СНГ 22.02.2017 09:31

Порошенко обсудил Донбасс с сенатором и конгрессменом США

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом США Майклом Куигли, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшее сотрудничество, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

"Президент Украины обсудил с представителями конгресса США вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил за твердую и последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны обеих палат конгресса.

П.Порошенко подробно проинформировал сенатора и конгрессмена об эскалации ситуации в Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня. Собеседники отметили необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам реализации реформ на Украине и дальнейшему содействию в этом процессе со стороны США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]