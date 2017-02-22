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Дальнее зарубежье 22.02.2017 09:44

Трамп отметил решающую роль Чуркина в сотрудничестве с США по ряду вопросов глобальной безопасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп от всего американского народа выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

"Хоть американское руководство иногда не соглашалось со своими российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов глобальной безопасности", - говорится в заявлении президента США в связи с кончиной В.Чуркина.

Отмечается, что "президент Д.Трамп был опечален, узнав о внезапной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина".

"Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин работал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке на протяжении более 10 лет", - подчеркивается в заявлении.

Д.Трамп выразил соболезнования от имени всего американского народа российскому народу и правительству.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЧУРКИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]