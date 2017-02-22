Трамп отметил решающую роль Чуркина в сотрудничестве с США по ряду вопросов глобальной безопасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп от всего американского народа выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
"Хоть американское руководство иногда не соглашалось со своими российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов глобальной безопасности", - говорится в заявлении президента США в связи с кончиной В.Чуркина.
Отмечается, что "президент Д.Трамп был опечален, узнав о внезапной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина".
"Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин работал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке на протяжении более 10 лет", - подчеркивается в заявлении.
Д.Трамп выразил соболезнования от имени всего американского народа российскому народу и правительству.
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