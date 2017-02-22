Amnesty International обвинила Трампа в дестабилизации ситуации в мире

Правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе за минувший год обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его "ядовитая" риторика в ходе предвыборной кампании сделала мир "менее стабильным" и "более темным".

"Ядовитая риторика Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании стала свидетельством глобального тренда к избранию более озлобленных и противоречивых политиков", - говорится в докладе, и утверждается, что мир стал "более темным" и "менее стабильным".

Эта риторика позволила сделать предположения, что внешняя политика США может "в значительной степени подорвать многостороннее сотрудничество и ввергнуть мир в новую эру еще большей дестабилизации и взаимных подозрений", отметили правозащитники.

Авторы доклада заявили, что Д.Трамп проповедует политику расизма и антисемитизма, и что высшим приоритетом для него является защита США от терроризма, приведя в пример иммигрантский указ американского президента. По их мнению, этот указ стал свидетельством того, что "ксенофобские" идеи Д.Трампа, которые "вызывают эрозию прав человека", уже воплощаются в жизнь.