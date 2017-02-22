Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7447 EUR   1.8399 RUR   0.0304 GBR   2.1809 TRY   0.4816

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.66

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Фев 15° 25 Фев 13°

Дальнее зарубежье 22.02.2017 10:03

Amnesty International обвинила Трампа в дестабилизации ситуации в мире

Правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе за минувший год обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его "ядовитая" риторика в ходе предвыборной кампании сделала мир "менее стабильным" и "более темным".

"Ядовитая риторика Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании стала свидетельством глобального тренда к избранию более озлобленных и противоречивых политиков", - говорится в докладе, и утверждается, что мир стал "более темным" и "менее стабильным".

Эта риторика позволила сделать предположения, что внешняя политика США может "в значительной степени подорвать многостороннее сотрудничество и ввергнуть мир в новую эру еще большей дестабилизации и взаимных подозрений", отметили правозащитники.

Авторы доклада заявили, что Д.Трамп проповедует политику расизма и антисемитизма, и что высшим приоритетом для него является защита США от терроризма, приведя в пример иммигрантский указ американского президента. По их мнению, этот указ стал свидетельством того, что "ксенофобские" идеи Д.Трампа, которые "вызывают эрозию прав человека", уже воплощаются в жизнь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф В Эстонии скорее негативно оценивают избрание Трампа президентом США, чем позитивно - опрос Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост советника по нацбезопасности - СМИ Американская пресса незаконно получает информацию от разведсообщества США - Трамп Обама был слишком мягок по отношению к России по вопросу о Крыме, заявил Трамп Советник Трампа по нацбезопасности Флинн покинул свой пост

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]