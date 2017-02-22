Amnesty International обвинила Трампа в дестабилизации ситуации в мире

Правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе за минувший год обвинила президента США Дональда Трампа в том, что его "ядовитая" риторика в ходе предвыборной кампании сделала мир "менее стабильным" и "более темным".
"Ядовитая риторика Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании стала свидетельством глобального тренда к избранию более озлобленных и противоречивых политиков", - говорится в докладе, и утверждается, что мир стал "более темным" и "менее стабильным".
Эта риторика позволила сделать предположения, что внешняя политика США может "в значительной степени подорвать многостороннее сотрудничество и ввергнуть мир в новую эру еще большей дестабилизации и взаимных подозрений", отметили правозащитники.
Авторы доклада заявили, что Д.Трамп проповедует политику расизма и антисемитизма, и что высшим приоритетом для него является защита США от терроризма, приведя в пример иммигрантский указ американского президента. По их мнению, этот указ стал свидетельством того, что "ксенофобские" идеи Д.Трампа, которые "вызывают эрозию прав человека", уже воплощаются в жизнь.
В американском штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы
Алиев принял заместителя помощника главы Госдепартамента США по энергетической дипломатии
Армения обстреляла азербайджанские позиции из 82-миллиметровых минометов, заявляют в Баку
Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе сократились на 2,3%
SOCAR в январе сократила добычу газа на 6%
Президент Исландии заявляет, что не может и не собирается запрещать пиццу с ананасами
Гольфист-профессионал Рори Макилрой высоко оценил игру президента США Трампа в гольф
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны 25 древних ковров
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Японская компания выбрала проект студента БВШН
ВТБ (Азербайджан) получил награду за благотворительную деятельность
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»