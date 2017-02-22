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СНГ 22.02.2017 10:18

Медикам Нью-Йорка понадобится несколько недель для исследования причины и обстоятельств смерти Чуркина

Причину и обстоятельства смерти российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, сообщила пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.

"Медицинское дело (В.Чуркина - ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта", - сообщила Д.Болсер агентству Ассошиэйтед Пресс (АП).

Она пояснила, что "дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки".

"Они могут длиться несколько недель", - отметила Д.Болсер.

Постпред России при ООН В.Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил АП заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.

По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал Си-би-эс Ньюс, В.Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не известна.

С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН открыта книга соболезнований в связи с кончиной В.Чуркина.

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Тэги: США, МЕДИКИ, ЧУРКИН, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]