Медикам Нью-Йорка понадобится несколько недель для исследования причины и обстоятельств смерти Чуркина

Причину и обстоятельства смерти российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, сообщила пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер.
"Медицинское дело (В.Чуркина - ИФ) было передано госпиталем в Управление главного медицинского эксперта", - сообщила Д.Болсер агентству Ассошиэйтед Пресс (АП).
Она пояснила, что "дальнейшие исследования обычно включают в себя токсикологические анализы и другие проверки".
"Они могут длиться несколько недель", - отметила Д.Болсер.
Постпред России при ООН В.Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находился в российской миссии на 67 улице, когда ему стало плохо из-за проблемы с сердцем около 9:30 по местному времени. Как позже сообщил АП заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, после того, как послу стало плохо, его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где дипломат скончался.
По данным представителя российской миссии, чьи слова приводит телеканал Си-би-эс Ньюс, В.Чуркин, возможно, умер от сердечного приступа. Однако официальная причина смерти пока не известна.
С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН открыта книга соболезнований в связи с кончиной В.Чуркина.
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