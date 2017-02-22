Канада продолжит принимать нелегальных мигрантов, бегущих из США - канадский премьер

Канада не будет отказывать в убежище нелегальным мигрантам, которые переходят американо-канадскую границу после обнародования иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

"Одной из причин того, что Канада остается открытой страной, является то, что канадцы верят в нашу иммиграционную систему и неприкосновенность наших границ, в то, что мы помогаем людям, которые ищут безопасности", - сказал глава правительства, выступая в парламенте.

Он отметил, что будет придерживаться "баланса между строгостью системы и приемом людей, нуждающихся в помощи" для обеспечения безопасности страны.

Поток беженцев из США в Канаду заметно активизировался после иммиграционного указа Д.Трампа. Так, в январе 2017 года убежища в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.