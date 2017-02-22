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Дальнее зарубежье 22.02.2017 10:28

Канада продолжит принимать нелегальных мигрантов, бегущих из США - канадский премьер

Канада не будет отказывать в убежище нелегальным мигрантам, которые переходят американо-канадскую границу после обнародования иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

"Одной из причин того, что Канада остается открытой страной, является то, что канадцы верят в нашу иммиграционную систему и неприкосновенность наших границ, в то, что мы помогаем людям, которые ищут безопасности", - сказал глава правительства, выступая в парламенте.

Он отметил, что будет придерживаться "баланса между строгостью системы и приемом людей, нуждающихся в помощи" для обеспечения безопасности страны.

Поток беженцев из США в Канаду заметно активизировался после иммиграционного указа Д.Трампа. Так, в январе 2017 года убежища в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, США, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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