В Нью-Йорке выясняют, кто вывесил баннер в поддержку беженцев на статуе Свободы

Сотрудники национальной парковой службы США пытаются выяснить, каким образом баннер с надписью "Беженцы, добро пожаловать" оказался на статуе Свободы в Нью-Йорке и кто его прикрепил к монументу, передает телеканал NBC News.

Баннер размером один на шесть метров был прикреплен к вершине пьедестала статуи Свободы во вторник около часа дня по местному времени, сообщает Управление национальных парков.

Отмечается, что крепление баннеров к национальным памятникам запрещено. Национальная парковая служба ведет работу по выявлению подозреваемых.