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Дальнее зарубежье 22.02.2017 10:39

В Нью-Йорке выясняют, кто вывесил баннер в поддержку беженцев на статуе Свободы

Сотрудники национальной парковой службы США пытаются выяснить, каким образом баннер с надписью "Беженцы, добро пожаловать" оказался на статуе Свободы в Нью-Йорке и кто его прикрепил к монументу, передает телеканал NBC News.

Баннер размером один на шесть метров был прикреплен к вершине пьедестала статуи Свободы во вторник около часа дня по местному времени, сообщает Управление национальных парков.

Отмечается, что крепление баннеров к национальным памятникам запрещено. Национальная парковая служба ведет работу по выявлению подозреваемых.

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Тэги: США, СТАТУЯ, БАННЕР, БЕЖЕНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]