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СНГ 22.02.2017 11:12

Чуркин обладал неиссякаемой энергией и был незаурядной личностью - глава МИД Таджикистана

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Как сообщает управление информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД республики, "в письме С.Аслов, который на протяжении многих лет работал вместе с покойным Виталием Ивановичем, характеризует его как человека с неиссякаемой энергией, энтузиазмом и огромным трудолюбием. Виталий Иванович был незаурядной личностью и добрым другом".

"Министр иностранных дел Таджикистана выразил искренние соболезнования родным и близким В.Чуркина, посвятившего свою жизнь защите интересов своей Родины", - говорится в сообщении.

Постпред РФ при ООН В.Чуркин скоропостижно скончался в понедельник на 65-м году жизни на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.

С.Аслов в 2005 - 2013 гг занимал пост постоянного представителя Таджикистана при ООН.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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